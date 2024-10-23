رئيس مجلس القيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:51 مساءً - تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، اوراق اعتماد سفراء كل من مملكة كندا جان فيليب لينتاو ومملكة اسبانيا خورخي ايبيا سيررا.

كما تسلم فخامته اوراق اعتماد سفيري جمهورية زامبيا دانكان موليما، وجمهورية البوسنة والهرسك رازم تشولتش.

وفي لقاءات منفصلة نقل السفراء المعتمدون لدى الجمهورية اليمنية تحيات قيادات بلدانهم الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتمنياتها له واعضاء المجلس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.

من جانبه رحب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بالسفراء الجدد، وحملهم نقل تحياته، واخوانه اعضاء المجلس الى قيادات بلدانهم، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم لتمثيل بلدانهم وخدمة العلاقات الثنائية على أكمل وجه.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات المتميزة بين اليمن وبلدان السفراء الجدد، ومواقفها الثابتة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأعرب فخامة الرئيس، عن اعتزازه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، والشعب اليمني بالموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية ومؤسساته الوطنية، وسيادة اليمن واستقلاله، وسلامة اراضيه.

وتطرق فخامته الى الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الاصلاحات الاقتصادية والادارية الشاملة، واحتواء تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واكد فخامة الرئيس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

وجدد رئيس مجلس القيادة، تأكيد أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة.

كما اكد فخامته اهمية التزام المجتمع الدولي بالية التفتيش الاممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة برمتها.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بالتدخلات الانمائية والانسانية الاخوية من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، قائلاً انه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين.

وأعرب فخامته عن تطلعه الى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود الاشقاء والأصدقاء من اجل إحلال السلام في اليمن وفقاً لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات وتسلم اوراق الاعتماد، مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.

