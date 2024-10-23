"الشباب والرياضة" و "الصليب الأحمر" يناقشان استمرار مشروع دعم لعبة التنس الأرضي لذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

ناقش معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الثلاثاء، مع المسؤول الأول لمشاريع اللجنة الدولية للصليب الأحمر السويسرية ياسمين بخاز ديزموز، استمرارية برنامج "مشروع دعم لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة"، الذي بدأ قبل عامين، بالشراكة مع الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بينهما بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، ومنسق المشروع لدى الوزارة د. مبروك الحسني.

وأشاد البكري، "بمستوى الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنظمة، سيّما ما يتعلق ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار الشراكة مع الصليب الأحمر، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة، ويساعد على الحد من تأثير إعاقتهم من خلال المشاركة الرياضية وتعزيز دورهم في المجتمع، مع التركيز على إعادة إدماجهم في المجتمع".

وأفاد، توفر "مثل هذه المشاريع المرتبطة بذوي الإعاقة فرصًا للمشاركة في الأنشطة البدنية، وتحسين صحتهم، وبناء العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم".

من جانبها، عبّرت المسؤولة الأممية ياسمين بخاز ديزموز، عن شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والرياضة والشبكة الوطنية لذوي الإعاقة، وحرص الجميع على خلق علاقة وطيدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشراكة حقيقة تفضي إلى مساعدة ذوي الإعاقة بشكل عام وفريق التنس الأرضي على وجه التحديد.

ونوّهت، بما تم تحقيقه في المشروع مما يدل على روح المسؤولية والعمل الجماعي والتنسيق والتعاون المشترك، مؤكدة أن المنظمة حريصة على تطوير المشروع بحيث يتم تعميم التجربة في باقي المحافظات المحررة، وأيضًا دعم مشاركة فريق التنس الأرضي لذوي الإعاقة "خارجيًا".