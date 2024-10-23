رئيس مجلس القيادة يستقبل قائد قوات الدعم والاسناد في تحالف دعم الشرعية - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر معاشيق، اليوم الاربعاء، قائد قوات الدعم والاسناد في تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن محمد بشير العنزي، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وتطرق اللقاء، الى الوضع العملياتي الراهن للقوات المشتركة، وآليات التنسيق والتعاون الثنائي مع القوات المسلحة اليمنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية والعسكرية.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عالياً المواقف الاخوية المشرفة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، وتدخلاتهم السخية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار والسلام والتنمية.

كما اشاد فخامته، بالدور الفاعل لقيادة القوات المشتركة الى جانب القوات المسلحة اليمنية، وتأمين الدعم المقدم للشعب اليمني في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب القائد الاعلى، اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.