خبير رقمي يفجر مفاجئة ويكشف عن بيع شركة اتصالات ارقام مشتركيها وتعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الخبير الرقمي رامز المقطري:شركات الاتصالات في اليمن للأسف مش قادرين يحافظوا على ارقام المشتركين حصلت من سابق مشكلة تفعيل الوتس وبيع ارقام مشتركين على الإنترنت والان بدأت مشكلة التلجرام
قال الخبير الرقمي رامز المقطري:شركات الاتصالات في اليمن للأسف مش قادرين يحافظوا على ارقام المشتركين حصلت من سابق مشكلة تفعيل الوتس وبيع ارقام مشتركين على الإنترنت والان بدأت مشكلة التلجرام
واضاف:فعلو واتس بجميع أرقامكم وتلجرام ايضاً هناك تسريبات من شركات الاتصالات لاي مشترك معهم مش مفعل الواتس او التلجرام .
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