خبير رقمي يفجر مفاجئة ويكشف عن بيع شركة اتصالات ارقام مشتركيها وتعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

قال الخبير الرقمي رامز المقطري:شركات الاتصالات في اليمن للأسف مش قادرين يحافظوا على ارقام المشتركين حصلت من سابق مشكلة تفعيل الوتس وبيع ارقام مشتركين على الإنترنت والان بدأت مشكلة التلجرام

واضاف:فعلو واتس بجميع أرقامكم وتلجرام ايضاً هناك تسريبات من شركات الاتصالات لاي مشترك معهم مش مفعل الواتس او التلجرام .