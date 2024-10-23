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خبير رقمي يفجر مفاجئة ويكشف عن بيع شركة اتصالات ارقام مشتركيها وتعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

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خبير رقمي يفجر مفاجئة ويكشف عن بيع شركة اتصالات ارقام مشتركيها وتعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

خبير رقمي يفجر مفاجئة ويكشف عن بيع شركة اتصالات ارقام مشتركيها وتعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الخبير الرقمي رامز المقطري:شركات الاتصالات في اليمن للأسف مش قادرين يحافظوا على ارقام المشتركين حصلت من سابق مشكلة تفعيل الوتس وبيع ارقام مشتركين على الإنترنت والان بدأت مشكلة التلجرام 
واضاف:فعلو واتس بجميع أرقامكم وتلجرام ايضاً هناك تسريبات من شركات الاتصالات لاي مشترك معهم مش مفعل الواتس او التلجرام .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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