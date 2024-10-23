استمرار أعمال الندوة الرياضية لليوم التالي على التوالي بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك



تتواصل اليوم، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الندوة التوعوية الرياضية في العاصمة عدن، بدعم معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس واشراف وكيل محافظة عدن أ. محمد سعيد سالم التي تهدف إلى تعزيز قيم الرياضة وتطوير مهارات الشباب في مجالاتها المختلفة.

وقد شهدت الندوة في يومها الثاني نقاشات موسعة حول أهمية التنافس الشريف بين الرياضيين ودوره في بناء مجتمع رياضي مستدام ومتعاون.

وشارك في الندوة عدد كبير من الرياضيين ورؤساء الاندية والشباب ، ممثلين عن الأندية الرياضية، وطلاب المدارس والجامعات، حيث أبدوا حماسهم في تبني قيم التنافس الشريف، ما يعكس نجاح الندوة في تحقيق أهدافها التوعوية.

وتختتم الندوة أعمالها اليوم بمجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم النظرية التي تمت مناقشتها.