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استمرار أعمال الندوة الرياضية لليوم التالي على التوالي بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

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استمرار أعمال الندوة الرياضية لليوم التالي على التوالي بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

استمرار أعمال الندوة الرياضية لليوم التالي على التوالي بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - كلمتك / خاص

 


تتواصل اليوم، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الندوة التوعوية الرياضية في العاصمة عدن، بدعم معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس واشراف وكيل محافظة عدن أ. محمد سعيد سالم التي تهدف إلى تعزيز قيم الرياضة وتطوير مهارات الشباب في مجالاتها المختلفة.

وقد شهدت الندوة في يومها الثاني نقاشات موسعة حول أهمية التنافس الشريف بين الرياضيين ودوره في بناء مجتمع رياضي مستدام ومتعاون.

وشارك في الندوة عدد كبير من الرياضيين ورؤساء الاندية والشباب ، ممثلين عن الأندية الرياضية، وطلاب المدارس والجامعات، حيث أبدوا حماسهم في تبني قيم التنافس الشريف، ما يعكس نجاح الندوة في تحقيق أهدافها التوعوية.

وتختتم الندوة أعمالها اليوم  بمجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم النظرية التي تمت مناقشتها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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