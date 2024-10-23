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تنفيذ وقفة احتجاجية في خور مكسر لهذا السبب - أخبار كلمتك

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تنفيذ وقفة احتجاجية في خور مكسر لهذا السبب - أخبار كلمتك

تنفيذ وقفة احتجاجية في خور مكسر لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - كلمتك/ خاص

نفذ العشرات من المرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى الجمهورية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، لمطالبة الحكومة بتوفير الأدوية اللازمة التي يحتاجها مرضى زراعة الكلى بشكل دائم طوال حياتهم.

وناشد المرضى خلال وقفتهم الاحتجاجية، وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية توفير الأدوية، نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل باهظ وعدم توفرها في عدن منذ عدة أشهر.

وأكد المرضى أن مخاطر الموت تهدد حياة أكثر من 400 شخص من زارعي الكلى بسبب عدم توفر العلاجات الخاصة بهم، وسط أوضاع صحية سيئة واقتصادية متدهورة زادت من معاناتهم ومعاناة أسرهم بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.

وأوضح المرضى أنهم لم يعودوا قادرين على شراء العديد من العلاجات بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار الأدوية، بالتزامن مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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