تنفيذ وقفة احتجاجية في خور مكسر لهذا السبب - أخبار كلمتك

نفذ العشرات من المرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى الجمهورية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، لمطالبة الحكومة بتوفير الأدوية اللازمة التي يحتاجها مرضى زراعة الكلى بشكل دائم طوال حياتهم.

وناشد المرضى خلال وقفتهم الاحتجاجية، وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية توفير الأدوية، نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل باهظ وعدم توفرها في عدن منذ عدة أشهر.

وأكد المرضى أن مخاطر الموت تهدد حياة أكثر من 400 شخص من زارعي الكلى بسبب عدم توفر العلاجات الخاصة بهم، وسط أوضاع صحية سيئة واقتصادية متدهورة زادت من معاناتهم ومعاناة أسرهم بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.

وأوضح المرضى أنهم لم يعودوا قادرين على شراء العديد من العلاجات بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار الأدوية، بالتزامن مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني.