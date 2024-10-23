الكشف عن شركة تبيع انقى مياه في اليمن تعرف عليه - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق: اشتريت علبة من مياه مدينة سام قبل عدة أشهر من سوبر ماركت هاي بارك بخور مكسر..

استغربت مذاقها الجميل ونقاوتها الرائعة بعد ايام كنت بخور مكسر قلت خليني اشتري منها مجددا واستغربت انها في عدن لاتتواجد الا بسوبر ماركات قليلة جدا.

واضاف:سألت صاحب السوبر ماركت لماذا هو وحده من يبيعها فقال لي انهم يجيبونها بناء على طلب العاملين الاجانب في المنظمات لانها انقى مياه معدنية في اليمن .

مرت الايام وتواصل بي رقم غريب عقب إطلاقي حملة الإعلانات الخيرية واخبرني انه مالك هذه الشركة وعرض علي الإعلان وقبلت وابلغته انني من المعجبين بهذا المنتج الجميل.

واختتم:بعيدا عن فكرة الإعلانات الخيرية هذه ، اود ان اسجل اعجابي بهذه الشركة ، قليلة هي المنتجات الوطنية اليمنية التي يمكن ان تفاخر بها وتضرب بها الطاولة بكل فخر ومياه مدينة سام واحد من هذه المنتجات التي تتفوق على جميع منتجات المياه الاخرى جميلة المشاريع الانتاجية التي يحرص اصحابها على الجودة والسلامة والصحة والمنافسة..

