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عاجل:احالة عضو نيابة للتحقيق و اثنين قضاة إلى مجلس المحاسبة - أخبار كلمتك

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عاجل:احالة عضو نيابة للتحقيق و اثنين قضاة إلى مجلس المحاسبة - أخبار كلمتك

عاجل:احالة عضو نيابة للتحقيق و اثنين قضاة إلى مجلس المحاسبة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - كلمتك/خاص:

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم في العاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس.

وأقر المجلس نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف م. مأرب، وتكليف القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق،  ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.

وأقر المجلس الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.

كما أحال مجلس القضاء الأعلى عدد من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.

وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، وأقر محضره السابق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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