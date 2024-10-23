عاجل :توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في حضرموت - أخبار كلمتك

قطع العشرات من المواطنين المحتجين صباح اليوم الطريق الدولي الرابط بين حضرموت وسلطنة عمان في مدينة الشحر بساحل حضرموت.
وقام المواطنين صباح اليوم الاربعاء بقطع الطريق امام السيارات والمركبات احتجاجا على انهيار العملة الوطنية الذي ترتب عليه ارتفاع اسعار المواد الغذائية وكذا الانقطاع المستمر والهستيري للتيار الكهربائي
ويذكر ان حركة الاحتجاجات الشعبية بدات منذ ايام في مدينة المكلا على خلفية تردي خدمة الكهرباء التي قالو ان ساعات اطفائها قد تخطى الثمان ساعات في بعض الاحيان وان معظم مناطق ومديريات ساحل ووادي حضرموت تعيش في ظلام دامس .
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