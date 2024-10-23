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اول محافظة تعلن تعليق الدراسة استعدادا للمنخفض الجوي - أخبار كلمتك

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اول محافظة تعلن تعليق الدراسة استعدادا للمنخفض الجوي - أخبار كلمتك

اول محافظة تعلن تعليق الدراسة استعدادا للمنخفض الجوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - كلمتك:

اعلنت السلطة المحلية في محافظة المهرة تعليق الدراسة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الشاملة لمواجهة المنخفض الجوي.

وشددت على أهمية عدم الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة عبورها أثناء جريانها، داعية الأسر القاطنة قرب مجاري السيول إلى التحرك إلى أماكن أكثر أماناً حفاظاً على سلامتهم.

ووجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء التدخلات العاجلة تحسبًا للمنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ، تضمنت تجهيز المستشفيات ومراكز الإيواء، وتنظيف مجاري السيول، وتشكيل فرق طبية متنقلة، بالإضافة إلى رفع جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرته التحذيرية، امس، إضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح قوية على شرق خليج عدن وسواحل وهضاب محافظتي المهرة وحضرموت وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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