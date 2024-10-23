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صحفي بارز: وصول سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم القياسي كفيل بحدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

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صحفي بارز: وصول سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم القياسي كفيل بحدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صحفي بارز: وصول سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم القياسي كفيل بحدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:00 صباحاً - كلمتك/ خاص

تساءل الصحفي عبدالرحمن انيس : ‏متى سنسمع ان مسؤولا حكوميا قدم استقالته بسبب عجزه عن وقف انهيار العملة المحلية ؟

واضاف : متى سنشعر ان المسؤولون في بلدنا يستحون ويشعرون بالخجل مثل اي آدمي ؟

واختتم إن وصول سعر صرف الدولار الى 2012 كفيل باسقاط الحكومة باكملها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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