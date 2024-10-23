الكشف عن تطورات جديدة في محاكمة قتلة اللواء حسن العبيدي - أخبار كلمتك

عقدت في مجمع محاكم زينهم بمصر جلسة استئناف لقضية مقتل اللواء ومسؤول التصنيع الحربي بالجيش اليمني حسن العبيدي، حيث شهدت تطورات جديدة مع طلب دفاع المتهمين استدعاء طبيبة شرعية جديدة لتحليل سبب الوفاة.

وتقدمت المحامية خديجة المغربي بطلب رسمي إلى المحكمة لاستدعاء الدكتورة دعاء عبدالرحمن "طبيبة التشريح" لاعادة فحص تقرير الطب الشرعي السابق.

وطالبت المحامية باستدعاء المقدم محمد كمال الدين الصغير، لمناقشته حول ملابسات الحادث ودور المتهم الرئيسي في الجريمة

وقالت المحامية خديجة ان الطبيبة الشرعية نسبت سبب الوفاة إلى تناول المجني عليه جرعة زائدة من عقار الكلوزبين، وهو ما ترغب المحامية في التأكد منه من خلال رأي طبي آخر.

من جانب آخر، انتقدت المحامية شهادة بعض الشهود، وخاصة الشاهدين مصطفى محمود وحسين، شقيق المجني عليه، حيث رأت تناقضًا في أقوالهما حول كيفية اكتشاف الجثة