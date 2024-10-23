بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الكشف عن تطورات جديدة في محاكمة قتلة اللواء حسن العبيدي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن تطورات جديدة في محاكمة قتلة اللواء حسن العبيدي - أخبار كلمتك

الكشف عن تطورات جديدة في محاكمة قتلة اللواء حسن العبيدي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/ متابعات

عقدت في مجمع محاكم زينهم بمصر جلسة استئناف لقضية مقتل اللواء ومسؤول التصنيع الحربي بالجيش اليمني حسن العبيدي، حيث شهدت تطورات جديدة مع طلب دفاع المتهمين استدعاء طبيبة شرعية جديدة لتحليل سبب الوفاة.

وتقدمت المحامية خديجة المغربي بطلب رسمي إلى المحكمة لاستدعاء الدكتورة دعاء عبدالرحمن "طبيبة التشريح" لاعادة فحص تقرير الطب الشرعي السابق.

وطالبت المحامية باستدعاء المقدم محمد كمال الدين الصغير، لمناقشته حول ملابسات الحادث ودور المتهم الرئيسي في الجريمة

وقالت المحامية خديجة ان الطبيبة الشرعية نسبت سبب الوفاة إلى تناول المجني عليه جرعة زائدة من عقار الكلوزبين، وهو ما ترغب المحامية في التأكد منه من خلال رأي طبي آخر.

من جانب آخر، انتقدت المحامية شهادة بعض الشهود، وخاصة الشاهدين مصطفى محمود وحسين، شقيق المجني عليه، حيث رأت تناقضًا في أقوالهما حول كيفية اكتشاف الجثة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق