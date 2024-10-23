بسبب خوفها من قصف إسرائيلي.. جماعة الحوثي توجه التجار بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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وجهت جماعة الحوثي تعميماً لجميع التجار والمستوردين بسرعة إخراج الحاويات الخاصة بهم من ميناء الحديدة، وسط مخاوف وتوقعات من تعرضه لقصف جوي إسرائيلي جديد.

وجاء في تعميم للغرفة التجارية في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي بأن على جميع التجار سحب وإخراج حاوياتهم من موانئ الحديدة وإلا فإن الجماعة ستقوم بإخراج جميع الحاويات بالقوة وتغريم التجار والمستوردين ورجال الأعمال غرامات باهظة.

ولم تبين جماعة الحوثي سبب أوامرها لكنها قالت عبر الغرفة التجارية إن "أحد الأسباب يعود إلى تكدس الحاويات وازدحام الميناء بها، وهو أمر لم يكن معهوداً من قبل". غير أن مصادر رجحت أن هناك مخاوف حوثية من تعرض الميناء لضربات إسرائيلية جديدة.

وكان ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية هدفاً لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية على خلفية الهجمات الحوثية داخل العمق الإسرائيلي وعلى خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتعرضت موانئ الحديدة خلال يوليو وسبتمبر الماضيين إلى ضربتين شنتها مقاتلات إسرائيلية رداً على إطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.