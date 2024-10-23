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بسبب خوفها من قصف إسرائيلي.. جماعة الحوثي توجه التجار بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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بسبب خوفها من قصف إسرائيلي.. جماعة الحوثي توجه التجار بهذا الأمر - أخبار كلمتك

بسبب خوفها من قصف إسرائيلي.. جماعة الحوثي توجه التجار بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/ متابعات

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وجهت جماعة الحوثي تعميماً لجميع التجار والمستوردين بسرعة إخراج الحاويات الخاصة بهم من ميناء الحديدة، وسط مخاوف وتوقعات من تعرضه لقصف جوي إسرائيلي جديد.

وجاء في تعميم للغرفة التجارية في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي بأن على جميع التجار سحب وإخراج حاوياتهم من موانئ الحديدة وإلا فإن الجماعة ستقوم بإخراج جميع الحاويات بالقوة وتغريم التجار والمستوردين ورجال الأعمال غرامات باهظة.

ولم تبين جماعة الحوثي سبب أوامرها لكنها قالت عبر الغرفة التجارية إن "أحد الأسباب يعود إلى تكدس الحاويات وازدحام الميناء بها، وهو أمر لم يكن معهوداً من قبل". غير أن مصادر رجحت أن هناك مخاوف حوثية من تعرض الميناء لضربات إسرائيلية جديدة.

وكان ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية هدفاً لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية على خلفية الهجمات الحوثية داخل العمق الإسرائيلي وعلى خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتعرضت موانئ الحديدة خلال يوليو وسبتمبر الماضيين إلى ضربتين شنتها مقاتلات إسرائيلية رداً على إطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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