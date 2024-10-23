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دعوات لضبط عصابة المشاهير التي قامت بنهب الملايين في صنعاء - أخبار كلمتك

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دعوات لضبط عصابة المشاهير التي قامت بنهب الملايين في صنعاء - أخبار كلمتك

دعوات لضبط عصابة المشاهير التي قامت بنهب الملايين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:28 صباحاً - كلمتك/خاص:

وجه ناشطون دعوات للحوثيين في صنعاء لضبط عصابة يقودها المشاهير باسم حساب وهمي لفتاة قامت بجمع تبرعات باسماء محتاجين وقاموا بنهبها 
وبحسب ناشطون فان المشاهير نهبوا ملايين الريالات ومبالغ ضخمة جمعوها من التبرعات باسماء المحتاجين .
وطالبوا الامن بضبط المتورطين بهذه العصابة بصنعاء التي نهبت الملايين.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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