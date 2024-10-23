وجه ناشطون دعوات للحوثيين في صنعاء لضبط عصابة يقودها المشاهير باسم حساب وهمي لفتاة قامت بجمع تبرعات باسماء محتاجين وقاموا بنهبها
وبحسب ناشطون فان المشاهير نهبوا ملايين الريالات ومبالغ ضخمة جمعوها من التبرعات باسماء المحتاجين .
وطالبوا الامن بضبط المتورطين بهذه العصابة بصنعاء التي نهبت الملايين.
دعوات لضبط عصابة المشاهير التي قامت بنهب الملايين في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:28 صباحاً - كلمتك/خاص:
وجه ناشطون دعوات للحوثيين في صنعاء لضبط عصابة يقودها المشاهير باسم حساب وهمي لفتاة قامت بجمع تبرعات باسماء محتاجين وقاموا بنهبها
وجه ناشطون دعوات للحوثيين في صنعاء لضبط عصابة يقودها المشاهير باسم حساب وهمي لفتاة قامت بجمع تبرعات باسماء محتاجين وقاموا بنهبها
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