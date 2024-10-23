فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه حصول مرفق حكومي على مبالغ مالية من البنزين.
وبحسب الصحفي العدني عبدالرحمن انيس فان المواطن يدفع 70 ريالا يمنيا عن كل لتر بترول او ديزل يقوم بشراءه ، يتم توريدها الى صندوق صيانة الطرق
مرفق حكومي يفرض جباية على المواطنين بعدن(٧٠ ريالا) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:24 صباحاً - كلمتك/خاص:
فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه حصول مرفق حكومي على مبالغ مالية من البنزين.
فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه حصول مرفق حكومي على مبالغ مالية من البنزين.
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