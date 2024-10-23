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مرفق حكومي يفرض جباية على المواطنين بعدن(٧٠ ريالا) - أخبار كلمتك

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مرفق حكومي يفرض جباية على المواطنين بعدن(٧٠ ريالا) - أخبار كلمتك

مرفق حكومي يفرض جباية على المواطنين بعدن(٧٠ ريالا) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:24 صباحاً - كلمتك/خاص:

فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه حصول مرفق حكومي على مبالغ مالية من البنزين.
وبحسب الصحفي العدني عبدالرحمن انيس فان المواطن يدفع 70 ريالا يمنيا عن كل لتر بترول او ديزل يقوم بشراءه ، يتم توريدها الى صندوق صيانة الطرق 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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