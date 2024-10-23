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فضيحة جديدة لعصابة المشاهير التي تمتلك اسم فتاة ضحيتها تاجر من صنعاء - أخبار كلمتك

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فضيحة جديدة لعصابة المشاهير التي تمتلك اسم فتاة ضحيتها تاجر من صنعاء - أخبار كلمتك

فضيحة جديدة لعصابة المشاهير التي تمتلك اسم فتاة ضحيتها تاجر من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف الاعلامي راشد معروف تفاصيل جديدة بشان الحساب الذي يديره عدد من المشاهير للنصب والاحتيال 
وشكوى نشرها معروف فان شخص تحدث عن قيام الحساب بالنصب على تاجر في صنعاء بملبغ ١٥ الف ريال سعودي بحجة دعم اعمال اغاثية.
وقال راشد معروف:انا اعتبر ان أكبر إنجاز في هذا الترند هي التوعية، لقد كان الكثير مخدوعين بمثل هذه الشبكات، والاسماء الوهمية الان اتوقع يرتفع مستوى الوعي لدى الكثير، شكرا لكم على دعمكم وتعاونكم وبخصوص هذه القضية هناك أصدقاء يعملون في جمع أدلة من البنوك وسيتم موافاتنا بكشف حسابات وبيانات، وأسماء وأرقام اذا حصلنا على هذه البيانات سيتم نشرها ان شاءالله.

واضاف: وفي الأخير نصيحة للجميع اذا معك اي مبلغ تريد تتبرع لا تتبرع لأي أحد تستطيع يااخي إرسال مندوب لك يزور اي مستشفى وستلاقي مئات الحالات الإنسانية، لا تهدر اموالك لمثل هؤلاء العصابات، يخزنون ويسكرون بها، وتحرم المحتاجين منها والله يا جماعة ان هذا العمل مشبوه واني تصلني عشرات الحالات الإنسانية كل يوم من أبناء تهامة وغيرهم ولكني أرفض النشر او جمع التبرعات لأني مدرك جيدا حجم المسؤولية والأمانة، وانه لازم اذا اريد العمل في هذا المجال ان يكون لدي القدرة والإمكانية للنزول الميداني وزيارة الحالات شخصيا والتأكد من صحتها.
واختتم:ولهذا السبب وبحكم عملي لا استطيع العمل في هذا المجال ولا اريد اجمع تبرعات وارسلها لحالات غير متأكد من صحتها، أعتذر من الجميع ممن يرسلون حالات إنسانية لا استطيع اسوي لكم شيء ربنا يوفقكم ويسهل على الجميع وتحياتي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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