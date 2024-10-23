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اندلاع احتجاجات شعبية ليلية - أخبار كلمتك

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اندلاع احتجاجات شعبية ليلية - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات شعبية ليلية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور الخدمات، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء.

وذكر المحتجون أن التيار الكهربائي ينقطع في المدينة لأكثر من 15 ساعة يومياً، مما فاقم معاناتهم. وقد قام المحتجون بقطع الشوارع الرئيسية في المدينة وإشعال إطارات السيارات.

وأوضحت مؤسسة كهرباء الساحل أن الأزمة ناتجة عن نقص وقود التشغيل، في حين تواصل الحكومة ، تجاهل معاناة المواطنين المتزايدة في المكلا وبقية المحافظات، حيث تتفاقم الأزمة في مجالات عدة مثل الكهرباء وارتفاع الأسعار بسبب انهيار الريال اليمني.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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