اندلاع احتجاجات شعبية ليلية - أخبار كلمتك

شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور الخدمات، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء.

وذكر المحتجون أن التيار الكهربائي ينقطع في المدينة لأكثر من 15 ساعة يومياً، مما فاقم معاناتهم. وقد قام المحتجون بقطع الشوارع الرئيسية في المدينة وإشعال إطارات السيارات.

وأوضحت مؤسسة كهرباء الساحل أن الأزمة ناتجة عن نقص وقود التشغيل، في حين تواصل الحكومة ، تجاهل معاناة المواطنين المتزايدة في المكلا وبقية المحافظات، حيث تتفاقم الأزمة في مجالات عدة مثل الكهرباء وارتفاع الأسعار بسبب انهيار الريال اليمني.

