. صدور قرار جمهوري جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس رشاد العليمي قرارا قضى بتعيين العميد الركن مسفر الحارثي نائباً للمفتش العام للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة لواء.

وكان اللواء الركن مسفر الحارثي قد شغل هذا المنصب خلال الفترة الماضية بموجب قرار تكليف من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري

الجدير ذكره أن العميد الركن مسفر ناصر سيف الحارثي أحد القادة العسكريين البارزين ، وشغل عددا من المناصب العسكرية العليا بوزارة الدفاع وآخرها مديراً لدائرة الرقابة والتفتيش العام بوزارة الدفاع ، وإلى جانب موهبته العسكرية فهو سياسي ومثقف وكاتب رأي يطرح آراءه بشجاعة في المواقع الإلكترونية ، ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان العميد الركن " الحارثي " قبلها قائداً للواء 19 مشاة في بيحان وعسيلان ، وله بطولات وانتصارات حققها ضد الميلشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران .

وفي ٣ من يونيو ٢٠٢٤م نال القائد العسكري البارز العميد الركن مسفر ناصر سيف الحارثي زمالة الحرب العليا من اكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة على بحثه الاستراتيجي الذي قدمه أمام لجنة المناقشة بعنوان (التهديدات الداخلية والخارجية للجمهورية اليمنية وتأثيراتها على الأمن القومي اليمني والعربي والاستراتيجية المقترحة لمجابهتها " .

