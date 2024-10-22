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السعودي يحطم رقماً قياسياً مقابل الريال اليمني .. تعرف على سعر الصرف - أخبار كلمتك

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السعودي يحطم رقماً قياسياً مقابل الريال اليمني .. تعرف على سعر الصرف - أخبار كلمتك

السعودي يحطم رقماً قياسياً مقابل الريال اليمني .. تعرف على سعر الصرف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر عن سعر صرف السعودي مقابل الريال اليمني بمحافظة تعز الليلة

وأكدت المصادر ان سعر الصرف الليلة بتعز وصل 535 ريال يمني

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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