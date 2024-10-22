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توجيه رسالة لعيدروس الزبيدي بشأن انهيار أسعار صرف العملات - أخبار كلمتك

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توجيه رسالة لعيدروس الزبيدي بشأن انهيار أسعار صرف العملات - أخبار كلمتك

توجيه رسالة لعيدروس الزبيدي بشأن انهيار أسعار صرف العملات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - كلمتك: خاص

 


 

وجه سالم الخليفي رسالة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن انهيار صرف العملات 
 

وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
#اسعار_العملات
الريال السعودي = 526
الدولار الأمريكي = 2008

الاقتصاد انهار فعليا يا عيدروس الزبيدي يجب التدخل بقرارات شجاعة

لاتنتظر موت الشعب من الجوع والفقر  والحاجه..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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