توجيه رسالة لعيدروس الزبيدي بشأن انهيار أسعار صرف العملات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - كلمتك: خاص
وجه سالم الخليفي رسالة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن انهيار صرف العملات
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
وجه سالم الخليفي رسالة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن انهيار صرف العملات
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
#اسعار_العملات
الريال السعودي = 526
الدولار الأمريكي = 2008
الاقتصاد انهار فعليا يا عيدروس الزبيدي يجب التدخل بقرارات شجاعة
لاتنتظر موت الشعب من الجوع والفقر والحاجه..
0 تعليق