الكشف عن عصابة يقودها مشاهير تنهب المساعدات المالية(تفاصيل مروعة) - أخبار كلمتك

كشف الاعلامي راشد معروف حسابات وهمية يديرها مشاهير في اليمن يقومون بنهب المساعدات المالية المقدمة للمواطنين

ويوم امس تحدى راشد معروف حساب باسم بنت قام المشاهير بترويجه بحجة ان عمها حجز بيتها وطردها ويريد مبلغ مالي تحدى ان يتم اثبات صحة المناشدة وان اسم البنت وعمها حقيقي وهو لم يحدث حيث فشل المشاهير باثبات حقيقة ذلك.

وشارك معروف منشور لشاب تحدث بانه يريد مبلغ مالي لشراء دراجة نارية حيث دخلت له صاحبة الحساب الوهمي وطلبت منه بياناته الشخصية واكدت له بعدها جمعها للمبلغ وعندما طالبها بمبلغ الدراجة النارية قامت بحظره

