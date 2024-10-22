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الكشف عن عصابة يقودها مشاهير تنهب المساعدات المالية(تفاصيل مروعة) - أخبار كلمتك

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الكشف عن عصابة يقودها مشاهير تنهب المساعدات المالية(تفاصيل مروعة) - أخبار كلمتك

الكشف عن عصابة يقودها مشاهير تنهب المساعدات المالية(تفاصيل مروعة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف الاعلامي راشد معروف حسابات وهمية يديرها مشاهير في اليمن يقومون بنهب المساعدات المالية المقدمة للمواطنين
ويوم امس تحدى راشد معروف حساب باسم بنت قام المشاهير بترويجه بحجة ان عمها حجز بيتها وطردها ويريد مبلغ مالي تحدى ان يتم اثبات صحة المناشدة وان اسم البنت وعمها حقيقي وهو لم يحدث حيث فشل المشاهير باثبات حقيقة ذلك.
وشارك معروف منشور لشاب تحدث بانه يريد مبلغ مالي لشراء دراجة نارية حيث دخلت له صاحبة الحساب الوهمي وطلبت منه بياناته الشخصية واكدت له بعدها جمعها للمبلغ وعندما طالبها بمبلغ الدراجة النارية قامت بحظره 
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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