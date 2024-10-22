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حمامة الصنوي: الأقلام المأجورة لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة وطننا - أخبار كلمتك

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حمامة الصنوي: الأقلام المأجورة لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة وطننا - أخبار كلمتك

حمامة الصنوي: الأقلام المأجورة لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة وطننا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص:

ردت رئيسة دائرة المرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، حمامة الصنوي، على حملة التشويه والتخوين الإعلامية التي تستهدفها.
وقالت الأستاذة حمامة في تصريح لها إن الحملة الإعلامية المغرضة لن تثنيها عن الاستمرار في خدمة وطنها.
وأوضحت أن للحملة الإعلامية أهدافًا سياسية ومادية، وأن الهجمة التي تُشن عليها منذ الأمس تأتي في هذا السياق.

وبيّنت الأستاذة حمامة أنها لا تولي هذه الحملة الكاذبة، التي يديرها مجموعة من الأقلام المأجورة، أي اهتمام.

مشيرةً إلى أنها ماضية في عملها خدمةً للمرأة اليمنية ووطنها الجريح جراء الحرب الحوثية العبثية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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