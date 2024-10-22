حمامة الصنوي: الأقلام المأجورة لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة وطننا - أخبار كلمتك

ردت رئيسة دائرة المرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، حمامة الصنوي، على حملة التشويه والتخوين الإعلامية التي تستهدفها.

وقالت الأستاذة حمامة في تصريح لها إن الحملة الإعلامية المغرضة لن تثنيها عن الاستمرار في خدمة وطنها.

وأوضحت أن للحملة الإعلامية أهدافًا سياسية ومادية، وأن الهجمة التي تُشن عليها منذ الأمس تأتي في هذا السياق.

وبيّنت الأستاذة حمامة أنها لا تولي هذه الحملة الكاذبة، التي يديرها مجموعة من الأقلام المأجورة، أي اهتمام.

مشيرةً إلى أنها ماضية في عملها خدمةً للمرأة اليمنية ووطنها الجريح جراء الحرب الحوثية العبثية.