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إتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر و الاعلان عن تعليق الدراسة(تطورات هامة) - أخبار كلمتك

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إتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر و الاعلان عن تعليق الدراسة(تطورات هامة) - أخبار كلمتك

إتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر و الاعلان عن تعليق الدراسة(تطورات هامة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك: خاص

 

أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة المهرة تعليق الدراسة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة بالمحافظة ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024.

جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قيادة السلطة المحلية، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب كجزء من التدابير الاحترازية لمواجهة المنخفض الجوي والتغيرات المناخية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.


وحصل محرر موقع كلمتك على نسخة من التعميم والذي جاء فيه

وفي سياق متصل، وجه محافظ المهرة، معالي الأستاذ محمد علي ياسر، باتخاذ إجراءات احترازية شاملة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، وقد تضمنت هذه التوجيهات، تجهيز المستشفيات ومراكز الإيواء وتوفير الخدمات، وتنظيف مجاري السيول، وإخلاء المناطق المنخفضة، وتشكيل فرق طبية متنقلة، ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تجهيز معدات الإنقاذ ومنع الإبحار حرصًا على سلامة الصيادين. 

كما دعت السلطة المحلية المواطنين إلى متابعة نشرات الأرصاد الجوية المتعلقة باضطرابات البحر وارتفاع الأمواج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، مع التحذيرات من العواصف والسيول، وأخذ الحيطة والحذر.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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