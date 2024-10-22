محافظ البنك المركزي المعبقي يفاجئ الجميع ويظهر من هذه الدولة وبرفقة هؤلاء (صورة) - أخبار كلمتك

عاود محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم الثلاثاء، إلى الظهور مُجددًا عقب غياب دام أشهر من تقديم استقالته للحكومة والمجلس الرئاسي.

وظهر المحافظ المعبقي في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جانب وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ‏

وغاب المحافظ المعبقي عن الظهور الإعلامي لمدة عدة أشهر عقب تقديم استقالته بسبب تراجع الحكومة عن قرارات سابقة للبنك بحق 6 بنوك 6 مخالفة.

وفي الجانب الآخر رفضت الحكومة والمجلس الرئاسي قرار استقالة المعبقي وتمسكا به نظير جهوده وتحركاته الهادفة إلى إصلاح عمل البنك والمنظومة الاقتصادية.