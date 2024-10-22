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محافظ البنك المركزي المعبقي يفاجئ الجميع ويظهر من هذه الدولة وبرفقة هؤلاء (صورة) - أخبار كلمتك

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محافظ البنك المركزي المعبقي يفاجئ الجميع ويظهر من هذه الدولة وبرفقة هؤلاء (صورة) - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي المعبقي يفاجئ الجميع ويظهر من هذه الدولة وبرفقة هؤلاء (صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - كلمتك: خاص

 

عاود محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم الثلاثاء، إلى الظهور مُجددًا عقب غياب دام أشهر من تقديم استقالته للحكومة والمجلس الرئاسي.

وظهر المحافظ المعبقي في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جانب وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ‏

وغاب المحافظ المعبقي عن الظهور الإعلامي لمدة عدة أشهر عقب تقديم استقالته بسبب تراجع الحكومة عن قرارات سابقة للبنك بحق 6 بنوك 6 مخالفة.

وفي الجانب الآخر رفضت الحكومة والمجلس الرئاسي قرار استقالة المعبقي وتمسكا به نظير جهوده وتحركاته الهادفة إلى إصلاح عمل البنك والمنظومة الاقتصادية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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