تعاون يفتح أبواباً جديدة للطلاب العرب للدراسة في المملكة المتحدة - أخبار كلمتك

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص التعليم الدولي، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة “Shape of Tomorrow Education” ومؤسسة “الفارس التعليمية” في العاصمة البريطانية لندن. يمثل هذا التعاون نقلة نوعية للطلاب من الدول العربية والإسلامية الراغبين في متابعة دراستهم في الجامعات البريطانية المرموقة.

وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لـ Shape of Tomorrow Education، محمد إسلام، ورئيس مؤسسة الفارس التعليمية، حيث تم الاتفاق على تطوير برامج أكاديمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب. يتضمن التعاون تقديم الدعم في جميع مراحل التسجيل والقبول، إضافةً إلى التأهيل الأكاديمي اللازم.

محمد إسلام أعرب عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أنه يسعى دائماً لتقديم الأفضل للطلاب من خلال شراكات استراتيجية، معتبراً أن مؤسسة الفارس التعليمية تمثل شريكاً قوياً في هذا الاتجاه. بدوره، أشار رئيس مؤسسة الفارس التعليمية إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب، موفراً لهم بيئة تعليمية متميزة في المملكة المتحدة.

من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن تفاصيل البرامج والشروط اللازمة للتسجيل، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استشارية للطلاب وأولياء الأمور المهتمين. يُعتبر هذا التعاون بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الراغبين في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية في بيئة تعليمية عالمية.

لذا، على الطلاب وأولياء الأمور متابعة التطورات حول هذا التعاون والشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تعزز فرص التعليم في الخارج.