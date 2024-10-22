تعليق صادم بشأن القرار الأخير الذي اتخذه هؤلاء - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي عدنان الجبرني عن آخر القرارات الصادرة من قبل مليشيا الحوثي

وقال الصحفي الجبرني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الحوثي أصدر اليوم، قرارا بشأن "استكمال عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة".

هذا القرار تتويج لـ "التغيير الجذري" الحوثي في مرحلته الأولى وهو الأهم والأخطر، وخلاصته تعني هَرْس تقاليد وهياكل الدولة المتراكمة وصهرها في بُنية الجماعة وتفصيل هياكل تناسب منظورها وتوجهها لاستكمال اقصاء كل من لا ينتمي للحوثية ممن تبقى من الكوادر الوطنية، كما سيتضح خلال الفترة القادمة من تفاصيل تنفيذه.

وتابع بالقول:كما أن القرار يعني استكمالاً للانفصال الحوثي المؤقت وصياغة نموذجه الشامل، وعدم استعداده مستقبلا للشراكة مع أي طرف، وتأكيد على أن أي رهان على عملية سلام هو وهم وسراب، وكل هذا ليس سوى ترشيق لجسد الجماعة والتخفف من أثقال "الدولة وتقاليدها" لتصبح حكومة الجماعة أكثر قدرة على التكيف مع وضع حرب مستقبلية وطويلة.