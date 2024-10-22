تمكنت شرطة حزيز بصنعاء من القبض على شخص قام بسرقة قريبته المسنة.
وقالت امراة مسنة:تم سرقة البصيرة ومبلغ ١٢٢٠٠ سعودي وجوازات من قبل قريبي وابلغت شرطة حزيز.
واضافت:على الفور تحركت الشرطة وتمكنت بالتواصل من القبض على السارق بذمار واستعادة المسروقات
قريب مسنة يسرق منها مبلغ ضخم في صنعاء ويفر الى ذمار - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص:
تمكنت شرطة حزيز بصنعاء من القبض على شخص قام بسرقة قريبته المسنة.
تمكنت شرطة حزيز بصنعاء من القبض على شخص قام بسرقة قريبته المسنة.
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