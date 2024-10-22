افادت مواطنة لكريتر سكاي ببدء تهدم منزل فوق رؤوسهم بمدينة كريتر
واشارت الى ان منزلها بحي الروزميت خلف قصر السلطان بكريتر بدء منذ يوم امس بتساقط اجزاء منه وقد يتسبب بكارثة.
وناشدت المواطنة افنان السلطة المحلية بالتدخل بانقاذهم حيث ان مامور كريتر زارهم قبل شهر ولم يحدث اي تحرك بعده الى الان.
بدء انهيار اجزاء منزل في كريتر ودعوات للسلطات بالتدخل العاجل(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مواطنة لكريتر سكاي ببدء تهدم منزل فوق رؤوسهم بمدينة كريتر
افادت مواطنة لكريتر سكاي ببدء تهدم منزل فوق رؤوسهم بمدينة كريتر
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