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بدء انهيار اجزاء منزل في كريتر ودعوات للسلطات بالتدخل العاجل(صور) - أخبار كلمتك

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بدء انهيار اجزاء منزل في كريتر ودعوات للسلطات بالتدخل العاجل(صور) - أخبار كلمتك

بدء انهيار اجزاء منزل في كريتر ودعوات للسلطات بالتدخل العاجل(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مواطنة لكريتر سكاي ببدء تهدم منزل فوق رؤوسهم بمدينة كريتر 
واشارت الى ان منزلها بحي الروزميت خلف قصر السلطان بكريتر بدء منذ يوم امس بتساقط اجزاء منه وقد يتسبب بكارثة.
وناشدت المواطنة افنان السلطة المحلية بالتدخل بانقاذهم حيث ان مامور كريتر زارهم قبل شهر ولم يحدث اي تحرك بعده الى الان.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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