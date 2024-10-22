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إطلاق صرف المرتبات(سار) - أخبار كلمتك

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إطلاق صرف المرتبات(سار) - أخبار كلمتك

إطلاق صرف المرتبات(سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024


واكدت المصادر ان عملية تسليم المرتبات بدأت  لهيئة التأمينات والمعاشات بـ ‎عدن، وراتب سبتمبر لهيئة الأراضي والمساحة بـ ‎شبوة، وهيئة الآثار والمتاحف بساحل ‎حضرموت


واوضحت المصادر ان عملية الصرف تتم عبر بنك البسيري

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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