تعليق على انتشار هذه القوات بعدن - أخبار كلمتك







علق الصحفي ماجد الكلدي على انتشار قوات الشرطة العسكرية بالعاصمة عدن

وقال الكلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:



الحملة لا تقتصر على حاملي السلاح الشخصي فقط، بل سيتم إيقاف اي طقم أو آلية عسكري تخرج إلى الشوارع دون مهمة رسمية.

وتابع بالقول:

هذا القرار تأخر كثيراً ولو كان أتى في وقت سابق كان باستطاعتنا تجنب كثير من التجاوزات التي حصلت في الأشهر والسنوات الماضية لكنه يبقى قرار صائب وجميل ومنتظر .



هذا وانتشرت قوات الشرطة العسكرية، اليوم، في أسواق القات بعدن، لملاحقة وضبط الجنود الذين يتجولون بالأسلحة والزي العسكري في الأسواق والمرافق المدنية، في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وتحقيق مدينة خالية من مظاهر التسلح والتعسكر