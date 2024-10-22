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تعليق على انتشار هذه القوات بعدن - أخبار كلمتك

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تعليق على انتشار هذه القوات بعدن - أخبار كلمتك

تعليق على انتشار هذه القوات بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق الصحفي ماجد الكلدي على انتشار قوات الشرطة العسكرية بالعاصمة عدن

وقال الكلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:


الحملة لا تقتصر على حاملي السلاح الشخصي فقط، بل سيتم إيقاف اي طقم أو آلية عسكري تخرج إلى الشوارع دون مهمة رسمية.

وتابع بالقول:
هذا القرار تأخر كثيراً ولو كان أتى في وقت سابق كان باستطاعتنا تجنب كثير من التجاوزات التي حصلت في الأشهر والسنوات الماضية لكنه يبقى قرار صائب وجميل ومنتظر .


هذا وانتشرت قوات الشرطة العسكرية، اليوم، في أسواق القات بعدن، لملاحقة وضبط الجنود الذين يتجولون بالأسلحة والزي العسكري في الأسواق والمرافق المدنية، في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وتحقيق مدينة خالية من مظاهر التسلح والتعسكر

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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