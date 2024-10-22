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وزير الداخلية التابع للحوثيين يتعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

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وزير الداخلية التابع للحوثيين يتعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

وزير الداخلية التابع للحوثيين يتعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرض وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين الحوثيين عبد الكريم الحوثي لمحاولة اغتيال في المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء ان وزير الداخلية الحوثي عبد الكريم الحوثي تعرض لمحاولة اغتيال في نقطة الازرقين بالمدخل الشمالي للعاصمة صنعاء .

وإضافت المصادر ان الكمين الذي تعرض له الوزير الحوثي من قبل عناصر ترتدي لباس النجدة والتي تتبع علي حسين الحوثي - نجل الأب الروحي للحوثيين - وعناصر أخرى من ما تسمى الأمن الوقائي وسط اتهام للأخير بمحاولة التخلص من عمه للسيطرة على وزارة الداخلية بشكل كلي .

وأكدت المصادر ان عناصر من الأمن العام استطاعت تأمين الوزير الحوثي وتم اعتقال عناصر النجدة والأمن الوقائي واللذان تورطان في العملية والتي تعد الثانية على التوالي حيث تعرض الحوثي لحادث مدبر في محافظة عمران خلال عودته بسيارته من محافظة صعدة تم على إثرها وفاة عددا من أفراد أسرته .

وبحسب المصادر فإن الصراع بين عبد الكريم الحوثي وعلى حسين الحوثي يرجع لأكثر من عامين بعد محاولة الأخير الاستحواذ على وزارة الداخلية ورفض توجيهات عمه والاحتفاظ بالسيطرة على جميع مداخل المدن الرئيسة وجهاز الأمن الوقائي وسجون خاصة تابعة له خارج سيطرة الداخلية رافضا أومر وزير الداخلية والذي لا يمتلك صلاحيات كبيرة مثل نجل الأب الروحي للحوثيين والذي يعتبر نفسه الأحق بالوزارة .

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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