البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة لوقف انهيار الصرف - أخبار كلمتك

اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن مزاد جديد.

وقال البنك انه يعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي.

وجاء في الاعلان.

إعلان مزاد رقم (13/ 2024) لبيع عملة أجنبية

يعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (USD 30,000,000)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024م، وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitive الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم.

أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.

لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني..