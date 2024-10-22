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البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة لوقف انهيار الصرف - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة لوقف انهيار الصرف - أخبار كلمتك

البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة لوقف انهيار الصرف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن مزاد جديد.
وقال البنك انه يعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي.
وجاء في الاعلان.
إعلان مزاد رقم (13/ 2024) لبيع عملة أجنبية
يعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (USD 30,000,000)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024م، وفقا للشروط والتفاصيل التالية:
يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitive الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم.
أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.
لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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