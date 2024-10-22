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استمرار انهيار الريال اليمني في عدن( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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استمرار انهيار الريال اليمني في عدن( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

استمرار انهيار الريال اليمني في عدن( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - كلمتك/ خاص

الأسعار في مناطق حكومة صنعاء.
الدولار شراء 533 إلى 533,2 ريال
الدولار بيع 535 إلى 536 ريال
السعودي شراء 139,5 إلى 139,7 ريال
السعودي بيع 139,9 إلى 140 ريال

الأسعار في مناطق حكومة عدن.
الدولار شراء 2004 إلى 2005 ريال
الدولار بيع 2015 إلى 2018 ريال
السعودي شراء 524 إلى 525 ريال
السعودي بيع 526 إلى 527 ريال

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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