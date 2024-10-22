المركز الوطني يعلن عن رصد خمس هزات غرب خليج عدن - أخبار كلمتك

أعلن المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين الواقع تحت سيطرة الحوثيين، رصد 5 هزات غرب خليج عدن.

وقال المركز في بيانٍ إنه "تم رصد خمس هزات غرب خليج عدن، بينها هزة أرضية بقوة "4.9" درجات على مقياس "ريختر" سُجلت عند التقاء خطي الطول والعرض "12.107" شمالاً، و"46.09" شرقاً، عند الساعة "1:12" ظهراً "بتوقيت صنعاء"".

وأضاف أنه تبع هذه الهزة نشاطان زلزاليان في الموقع نفسه، الأول بقوة "2.9" درجة، عند الساعة "1:25" ظهراً، وآخر بقوة "2.8"، عند الساعة "1:27" ظهرا "

ولفت إلى أن" محطات الرصد سجلت هزتين عند التقاء خطي الطول والعرض "12.12" شمالاً، و"46.15" شرقاً، الأولى بقوة "2.5" درجة على مقياس ريختر، عند الساعة "1:27" ظهراً، والثانية بقوة "3.6" درجات، عند الساعة "3:04" عصراً".

واعتبر البيان أن" هذه الهزات الزلزالية تندرج ضمن الأنشطة الطبيعية التي تسجّل في خليج عدن والبحر الأحمر؛ نتيجة الانفتاح المستمر لقاعيهما بمعدل 3-5 سم في السنة