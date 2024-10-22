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المركز الوطني يعلن عن رصد خمس هزات غرب خليج عدن - أخبار كلمتك

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المركز الوطني يعلن عن رصد خمس هزات غرب خليج عدن - أخبار كلمتك

المركز الوطني يعلن عن رصد خمس هزات غرب خليج عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلن المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين الواقع تحت سيطرة الحوثيين، رصد 5 هزات غرب خليج عدن.

وقال المركز في بيانٍ إنه "تم رصد خمس هزات غرب خليج عدن، بينها هزة أرضية بقوة "4.9" درجات على مقياس "ريختر" سُجلت عند التقاء خطي الطول والعرض "12.107" شمالاً، و"46.09" شرقاً، عند الساعة "1:12" ظهراً "بتوقيت صنعاء"".
وأضاف أنه تبع هذه الهزة نشاطان زلزاليان في الموقع نفسه، الأول بقوة "2.9" درجة، عند الساعة "1:25" ظهراً، وآخر بقوة "2.8"، عند الساعة "1:27" ظهرا "
ولفت إلى أن" محطات الرصد سجلت هزتين عند التقاء خطي الطول والعرض "12.12" شمالاً، و"46.15" شرقاً، الأولى بقوة "2.5" درجة على مقياس ريختر، عند الساعة "1:27" ظهراً، والثانية بقوة "3.6" درجات، عند الساعة "3:04" عصراً".
واعتبر البيان أن" هذه الهزات الزلزالية تندرج ضمن الأنشطة الطبيعية التي تسجّل في خليج عدن والبحر الأحمر؛ نتيجة الانفتاح المستمر لقاعيهما بمعدل 3-5 سم في السنة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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