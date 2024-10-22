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مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن - أخبار كلمتك

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مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن .

وقال ناشطون: يتواجد في مستشفى الجمهورية حاليا طفل ظهر في جنبه الايسر ورم في صدره وايضا في ظهره والده اخذه من مستشفى الى مستشفى وصل به الحال الى الجمهورية بعد ان نفذ كلما يملك قرروا له عمل عملية شفط سوائل من الورم الامامي حاولوا في الورم الخلفي وجده قوياً تركوه بعد إتمام العملية أخبروا والده بضرورة عمل مقطعية ليتبين لهم طبيعة الورم.

وبحسب ناشطون أن والد الطفل قال انفقت 350 الف ونفذت النقوذ #بقيت المقطعية ونفقات العلاج وربما هناك عملية اخرى
.
داعيين من يريد مساعدتهم ويكن عوناً لهم يتواصل على الرقم : 
777256876 إتصال ووتس أو مسنجرe7e54ce7a4.jpg1cce338ddd.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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