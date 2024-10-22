مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن - أخبار كلمتك

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفل في عدن .

وقال ناشطون: يتواجد في مستشفى الجمهورية حاليا طفل ظهر في جنبه الايسر ورم في صدره وايضا في ظهره والده اخذه من مستشفى الى مستشفى وصل به الحال الى الجمهورية بعد ان نفذ كلما يملك قرروا له عمل عملية شفط سوائل من الورم الامامي حاولوا في الورم الخلفي وجده قوياً تركوه بعد إتمام العملية أخبروا والده بضرورة عمل مقطعية ليتبين لهم طبيعة الورم.

وبحسب ناشطون أن والد الطفل قال انفقت 350 الف ونفذت النقوذ #بقيت المقطعية ونفقات العلاج وربما هناك عملية اخرى

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داعيين من يريد مساعدتهم ويكن عوناً لهم يتواصل على الرقم :

777256876 إتصال ووتس أو مسنجر