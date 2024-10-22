الكشف عن تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت بين قيادي أمني ومسلحين في لودر - أخبار كلمتك

كشفت مصادر محلية عن تفاصيل اشتباكات ليلية ، مساء أمس الإثنين ،ادت إلى سقوط جرحى في صفوف المواطنين وسط مدينة لودر بمحافظة أبين .

وقالت مصادر محلية، أن اشتباكاتٍ ليلية وقعت في سوق السلاح وسط مدينة لودر خلّفت ثلاثة جرحى من المواطنين كانوا متواجدين أثناء الاشتباكات.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن الاشتباكات المسلحة وقعت بين القيادي في الحزام الأمني " صدام غرامة " من جهة وبين مسلحين قبليين من جهةٍ أخرى.

وأكدت المصادر، أن ثلاثةٍ أشخاص وصلوا إلى مستشفى محنف لتلقي العلاج أصيبوا على إثر الاشتباكات المسلحة ، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة واسعف على الفور إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.

وجاءت اسماء الجرحى من المواطنين الذين اصيبوا خلال الاشتباكات كالتالي : جلال مسر ، اسماعيل مسر ، وضاح بحار.