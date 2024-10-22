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الكشف عن تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت بين قيادي أمني ومسلحين في لودر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت بين قيادي أمني ومسلحين في لودر - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت بين قيادي أمني ومسلحين في لودر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشفت مصادر محلية عن تفاصيل اشتباكات ليلية ، مساء أمس الإثنين ،ادت  إلى سقوط جرحى في صفوف المواطنين وسط مدينة لودر بمحافظة أبين .

وقالت مصادر محلية، أن اشتباكاتٍ ليلية وقعت في سوق السلاح وسط مدينة لودر خلّفت ثلاثة جرحى من المواطنين كانوا متواجدين أثناء الاشتباكات.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن الاشتباكات المسلحة وقعت بين القيادي في الحزام الأمني " صدام غرامة " من جهة وبين مسلحين قبليين من جهةٍ أخرى.

وأكدت المصادر، أن ثلاثةٍ أشخاص وصلوا إلى مستشفى محنف لتلقي العلاج أصيبوا على إثر الاشتباكات المسلحة ، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة واسعف على الفور إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.

وجاءت اسماء الجرحى من المواطنين الذين اصيبوا خلال الاشتباكات كالتالي : جلال مسر ، اسماعيل مسر ، وضاح بحار.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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