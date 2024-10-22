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بمبالغ خيالية .. جماعة الحوثي تقوم ببيع هذا الأمر في إب بالسوق السوداء - أخبار كلمتك

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بمبالغ خيالية .. جماعة الحوثي تقوم ببيع هذا الأمر في إب بالسوق السوداء - أخبار كلمتك

بمبالغ خيالية .. جماعة الحوثي تقوم ببيع هذا الأمر في إب بالسوق السوداء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏شكا مواطنون في محافظة إب، من بيع جماعة الحو.ثي ، عدادات المياه في السوق السوداء بمبالغ خيالية.

وقال مواطنون إن جماعة الحوثي تستغل مطالب الأهالي بشراء عدادات المياه، عبر السوق السوداء التي أنشأتها مؤخرا لبيعها بمبالغ مالية عالية هدفت لزيادة الأموال التي تجبيها في المحافظة.

واضافوا: أن جماعة الحوثي تعرقل معاملات المواطنين الراغبين في شراء العدادات التابعة لمؤسسة المياه الخاضعة لها، وتظل معلقة لعدة أشهر بالرغم من استكمال الإجراءات ودفع الرسوم الرسمية، في الوقت التي يجري فيه تمرير معاملات غير رسمية عبر الرشاوى المالية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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