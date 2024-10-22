بمبالغ خيالية .. جماعة الحوثي تقوم ببيع هذا الأمر في إب بالسوق السوداء - أخبار كلمتك

‏شكا مواطنون في محافظة إب، من بيع جماعة الحو.ثي ، عدادات المياه في السوق السوداء بمبالغ خيالية.

وقال مواطنون إن جماعة الحوثي تستغل مطالب الأهالي بشراء عدادات المياه، عبر السوق السوداء التي أنشأتها مؤخرا لبيعها بمبالغ مالية عالية هدفت لزيادة الأموال التي تجبيها في المحافظة.

واضافوا: أن جماعة الحوثي تعرقل معاملات المواطنين الراغبين في شراء العدادات التابعة لمؤسسة المياه الخاضعة لها، وتظل معلقة لعدة أشهر بالرغم من استكمال الإجراءات ودفع الرسوم الرسمية، في الوقت التي يجري فيه تمرير معاملات غير رسمية عبر الرشاوى المالية.