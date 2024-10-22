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عقد الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة التاسعة في فيتنام - أخبار كلمتك

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عقد الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة التاسعة في فيتنام - أخبار كلمتك

عقد الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة التاسعة في فيتنام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/ خاص

عُقد اليوم في مدينة فيت ثري الفيتنامية الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة التاسعة المشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئين، المؤهلة إلى نهائيات السعودية 2025. خلال الاجتماع، تم مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالمباريات.

تم إقرار: منتخبنا الوطني للناشئين سيرتدي الزي الأحمر الكامل (قميص وشورت)، مع جوارب سوداء، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود بالكامل. في المقابل، سيرتدي منتخب ميانمار الزي الأبيض الكامل.

في المباراة الثانية، سيواجه منتخب قيرغيزستان منتخبنا بالزي الأحمر الكامل، بينما سيرتدي منتخبنا الزي الأبيض الكامل. أما في المباراة الثالثة ضد فيتنام، فسيرتدي منتخبنا الأبيض أيضاً، فيما سيرتدي المنتخب الفيتنامي زيه الأحمر التقليدي.

حضر الاجتماع الفني من بعثة منتخبنا: نائب رئيس البعثة فؤاد قاسم البرطي، مدير المنتخب عبدالله الثرياء، إداري المنتخب عبدالرقيب العديني، وعضو البعثة مصطفى السهلي.

يجدر بالذكر أن منتخبنا سيخوض مباراته الافتتاحية غداً الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت اليمن، أمام منتخب ميانمار. تضم المجموعة التاسعة منتخبات (اليمن، فيتنام، ميانمار، وقيرغيزستان)، ويتأهل إلى النهائيات متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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