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يحدث الان...إنعقاد الندوة الرياضية في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

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يحدث الان...إنعقاد الندوة الرياضية في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

يحدث الان...إنعقاد الندوة الرياضية في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - كلمتك /خاص

تنعقد في هذه اللحظات الندوة الرياضية بالعاصمة عدن بمشاركة نخبة من الخبراء والرياضيين، حيث تتناول الندوة سبل تطوير الرياضة في المنطقة وتعزيز دورها في المجتمع.


وتتطرق المناقشات إلى التحديات التي تواجه الأندية الرياضية وسبل دعم المواهب الشابة والارتقاء بالمستوى الرياضي في عدن.


و تشهد الندوة حضوراً واسعاً من الشخصيات الرياضية والإعلامية، بالإضافة إلى ممثلي الأندية في عدن.


وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية لدفع عجلة التنمية الرياضية برعاية ودعم من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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