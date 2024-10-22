يحدث الان...إنعقاد الندوة الرياضية في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

تنعقد في هذه اللحظات الندوة الرياضية بالعاصمة عدن بمشاركة نخبة من الخبراء والرياضيين، حيث تتناول الندوة سبل تطوير الرياضة في المنطقة وتعزيز دورها في المجتمع.



وتتطرق المناقشات إلى التحديات التي تواجه الأندية الرياضية وسبل دعم المواهب الشابة والارتقاء بالمستوى الرياضي في عدن.



و تشهد الندوة حضوراً واسعاً من الشخصيات الرياضية والإعلامية، بالإضافة إلى ممثلي الأندية في عدن.



وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية لدفع عجلة التنمية الرياضية برعاية ودعم من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية.