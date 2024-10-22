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#درجات الحرارة المتوقعة صباح #الثلاثاء في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

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#درجات الحرارة المتوقعة صباح #الثلاثاء في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

#درجات الحرارة المتوقعة صباح #الثلاثاء في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 34°- الصغرى 30°)
 
المكلا (العظمى 34° - الصغرى 27°)
 
سيئون (العظمى 37° - الصغرى 24°)
 
عتق (العظمى 33° - الصغرى 23°)
الغيضة (العظمى 34° - الصغرى 24°)
 
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 28° - الصغرى 12°)
 
تعز (العظمى 29° - الصغرى 18°)
 
الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 29°)
 
ذمار (العظمى 25° - الصغرى 10°)
 
مأرب (العظمى 34° - الصغرى 23°)
 
صعدة (العظمى 27° - الصغرى 13°)
 
المحويت (العظمى 26°- الصغرى 14°)
 
عمران (العظمى 27° - الصغرى 13°)

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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