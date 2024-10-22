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اليوم 22 أكتوبر...ترقب حدث رياضي هو الأضخم على مستوى عدن - أخبار كلمتك

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اليوم 22 أكتوبر...ترقب حدث رياضي هو الأضخم على مستوى عدن - أخبار كلمتك

اليوم 22 أكتوبر...ترقب حدث رياضي هو الأضخم على مستوى عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك /خاص

 


تستعد مدينة عدن صباح اليوم لاحتضان حدث رياضي ضخم ينتظره عشاق الرياضة بفارغ الصبر.


الفعالية الرياضية، التي تعد الأولى من نوعها في المدينة لهذا العام، ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز الاندية والرياضيين على مستوى عدن، وسط ترقب كبير .


ستحتضن قاعة ليلتي في المعلا هذا الحدث برعاية ودعم معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ. أحمد حامد لملس و بقيادة وكيل محافظة عدن محمد سعيد سالم ، حيث يتوقع أن تتوافد أعداد كبيرة من نجوم الرياضة والاندية تحت شعار المساهمة في تطوير النشاط الرياضي ونشر قيم الإبداع والتنافس الشريف.

 

ومن المنتظر أن يكون هذا الحدث فرصة ذهبية لإبراز الرياضة وإحياء روح المنافسة الشريفة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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