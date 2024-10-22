اليوم 22 أكتوبر...ترقب حدث رياضي هو الأضخم على مستوى عدن - أخبار كلمتك



تستعد مدينة عدن صباح اليوم لاحتضان حدث رياضي ضخم ينتظره عشاق الرياضة بفارغ الصبر.



الفعالية الرياضية، التي تعد الأولى من نوعها في المدينة لهذا العام، ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز الاندية والرياضيين على مستوى عدن، وسط ترقب كبير .



ستحتضن قاعة ليلتي في المعلا هذا الحدث برعاية ودعم معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ. أحمد حامد لملس و بقيادة وكيل محافظة عدن محمد سعيد سالم ، حيث يتوقع أن تتوافد أعداد كبيرة من نجوم الرياضة والاندية تحت شعار المساهمة في تطوير النشاط الرياضي ونشر قيم الإبداع والتنافس الشريف.

ومن المنتظر أن يكون هذا الحدث فرصة ذهبية لإبراز الرياضة وإحياء روح المنافسة الشريفة.