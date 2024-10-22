نادي عراقي يعلن عطفه على نادي يمني كبير ويقوم بتوفير وجبات العشاء والغذاء للاعبيه - أخبار كلمتك

قال الصحفي العراقي حسين العلي:بسبب الضروف التي يمر بها الشعب اليمني الحبيب والشقيق رئيس نادي دهوك عبد الله جلال تكفل في وجبات العشاء والغداء والإفطار والسكن لنادي صنعاء اليمني

واضاف:بعد وصولهم للعراق ومنذ يومين من اجل اللعب أمام نادي دهوك في بطولة كاس الاتحاد الخليجي يوم غدا

وتسبب منشور العراقي بحالة غضب بصفوف مشجعي اهلي صنعاء واعتبروها اساءة بحق العراقيين فيما بعض العراقيين تحدثوا على ان الحديث لايقصد فيه الاساءة.