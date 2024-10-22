فتحي بن لزرق يتحدث عن حدوث امر خطير بعدن الليلة - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:يبلغني مدير مستشفى كبير في عدن وقديم ان المستشفى يعمل منذ عام بنفقاته لا اكثر ولا اقل هناك اكثر من خمسة مستشفيات اغلقت ابوابها خلال شهرين مضت .

واضاف:بينها مستشفى بابل - مستشفى السعيدي مستشفى بن عبيد هناك مستشفيان من الكبار على وشك الإغلاق ومن المتوقع ان يتم الإغلاق رسميا الشهر القادم وهذا فيما يخص المستشفيات ، اما المحلات التجارية فحدث ولاحرج ويمكن زيارة اي مول تجاري في عدن لكي تشاهد اعلانات المحلات المعروضة للإيجار ..

واختتم:احد المولات التي فتح في السنوات الاخيرة فتح محلات ذهب بواقع ١٢ محل أغلق ١٠ ومتبقي اثنين فقط.

هذه الصورة القاتمة والمخيفة التي تدمر القطاع التجاري تطرق ناقوس خطر كبير يستوجب على الحكومة والتحالف تداركه الانهيار الاقتصادي سيجعل من اليمن ساحة مرعبة جدا وعلى العالم تدارك ذلك والقيام بمسئوليته الاخلاقية تجاه اليمن وشعبها.