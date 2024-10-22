انسحاب عسكري من صنعاء - أخبار كلمتك

أفادت مصادر إعلامية في صنعاء بسحب مفاجئ لكافة المدرعات والأطقم العسكرية والأفراد الحوثيين المتمركزين في نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف أحياء المدينة ومحيطها.

وأكدت المصادر أن هذه الانسحابات لم تقتصر على نقل الآليات والأفراد إلى نقاط أخرى، بل تمت بشكل شبه كامل، مما أدى إلى اختفاء ملحوظ للتواجد العسكري في شوارع صنعاء.

وبحسب روايات متعددة فإن بعض نقاط التفتيش شهدت انسحاباً جزئياً للمدرعات، حيث تم نقلها إلى مواقع جانبية بعيدة عن الطرق الرئيسية.

