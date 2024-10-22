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انسحاب عسكري من صنعاء - أخبار كلمتك

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انسحاب عسكري من صنعاء - أخبار كلمتك

انسحاب عسكري من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:26 صباحاً - كلمتك:

أفادت مصادر إعلامية في صنعاء بسحب مفاجئ لكافة المدرعات والأطقم العسكرية والأفراد الحوثيين المتمركزين في نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف أحياء المدينة ومحيطها.

وأكدت المصادر أن هذه الانسحابات لم تقتصر على نقل الآليات والأفراد إلى نقاط أخرى، بل تمت بشكل شبه كامل، مما أدى إلى اختفاء ملحوظ للتواجد العسكري في شوارع صنعاء.

وبحسب روايات متعددة فإن بعض نقاط التفتيش شهدت انسحاباً جزئياً للمدرعات، حيث تم نقلها إلى مواقع جانبية بعيدة عن الطرق الرئيسية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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