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رصد هزات زلزالية بحليج عدن - أخبار كلمتك

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رصد هزات زلزالية بحليج عدن - أخبار كلمتك

رصد هزات زلزالية بحليج عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:59 مساءً - كلمتك:خاص

سجّلت محطات رصد ودراسات الزلازل في المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار، اليوم الإثنين، خمس هزات أرضية متوسطة وخفيفة غرب خليج عدن.


وقال رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، المهندس محمد حسين الحوثي، إن هزة أرضية بقوة "4.9" درجة على مقياس "ريختر" سُجلت عند التقاء خطي الطول والعرض "12.107" شمالاً، و"46.09" شرقاً، عند الساعة "1:12" ظهراً "بتوقيت صنعاء"، وتبعها نشاطان زلزاليان في الموقع نفسه، الأول بقوة "2.9" درجة، عند الساعة "1:25" ظهراً، وآخر بقوة "2.8"، عند الساعة "1:27" عصراً.


كما سجّلت محطات الرصد هزتين عند التقاء خطي الطول والعرض "12.12" شمالاً، و"46.15" شرقاً، الأولى بقوة "2.5" درجة على مقياس ريختر، عند الساعة "1:27" ظهراً، والثانية بقوة "3.6" درجة، عند الساعة "3:04" عصراً، وفق وكالة سبأ الحوثية.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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