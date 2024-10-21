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قلق من من استمرار اختطاف الصحفي المياحي - أخبار كلمتك

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قلق من من استمرار اختطاف الصحفي المياحي - أخبار كلمتك

قلق من من استمرار اختطاف الصحفي المياحي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها لظروف اختطاف الكاتب الصحفي  محمد المياحي

 

 

موضحاً انه مضى أكثر من شهر  على اختطاف  الكاتب الصحفي محمد المياحي  في معتقل جماعة الحوثي بصنعاء على خلفية كتاباته واراءه في ظل ظروف اعتقال غامضة ومقلقة.

وواضحت النقابة  أن سلطة الأمر الواقع بصنعاء لم تسمح بالتواصل بالمياحي أو زيارته منذ اعتقاله في 20 سبتمبر الفائت من منزله بصنعاء, وأنه يتعرض لإجراءات انتقامية من قبل جماعة الحوثي.

وحملت النقابة سلطة الأمر الواقع بصنعاء مسئولية سلامة الزميل المياحي والكشف عن وضعه الصحي وظروف اعتقاله, محذرة من مغبة التعامل القمعي مع الصحفيين والزج بهم في غياهيب السجون  كما حدث سابقا مع الصحفيين المختطفين لديها وفي مقدمتهم الصحفي وحيد الصوفي الذي لايزال مخفيا قسريا منذ العام 2015م.

وتعبر النقابة عن قلقها الشديد لظروف إخفاء الصحفي المياحي وكافة الصحفيين لديها, مطالبة بإنهاء حالة التغييب للصحفيين وسرعة إطلاق سراحهم.

نقابة الصحفيين اليمنيين
21/10/2024

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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