قلق من من استمرار اختطاف الصحفي المياحي - أخبار كلمتك

عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها لظروف اختطاف الكاتب الصحفي محمد المياحي

موضحاً انه مضى أكثر من شهر على اختطاف الكاتب الصحفي محمد المياحي في معتقل جماعة الحوثي بصنعاء على خلفية كتاباته واراءه في ظل ظروف اعتقال غامضة ومقلقة.

وواضحت النقابة أن سلطة الأمر الواقع بصنعاء لم تسمح بالتواصل بالمياحي أو زيارته منذ اعتقاله في 20 سبتمبر الفائت من منزله بصنعاء, وأنه يتعرض لإجراءات انتقامية من قبل جماعة الحوثي.

وحملت النقابة سلطة الأمر الواقع بصنعاء مسئولية سلامة الزميل المياحي والكشف عن وضعه الصحي وظروف اعتقاله, محذرة من مغبة التعامل القمعي مع الصحفيين والزج بهم في غياهيب السجون كما حدث سابقا مع الصحفيين المختطفين لديها وفي مقدمتهم الصحفي وحيد الصوفي الذي لايزال مخفيا قسريا منذ العام 2015م.

وتعبر النقابة عن قلقها الشديد لظروف إخفاء الصحفي المياحي وكافة الصحفيين لديها, مطالبة بإنهاء حالة التغييب للصحفيين وسرعة إطلاق سراحهم.

نقابة الصحفيين اليمنيين

21/10/2024