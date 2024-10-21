اعلامي يكشف عن ممارسات صادمة تقوم بها مليشيا الحوثي ضد النساء - أخبار كلمتك

تحدث الإعلامي خالد عليان عن ماتقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية ضد النساء اليمنيات



وقال خالد عليان في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تقوم ميليشيا الحوثي باستهداف النساء اليمنيات ، مستخدمة أساليب التعذيب والتجنيد القسري، غير عابئة بالأعراف والقيم الوطنية والدينية.

وتابع بالقول:لقد تم استيراد أنموذج "الزينبيات" من حزب الله، لتجنيد مئات النساء تحت التهديد أو الإغراء. وهو انتهاك لحقوق النساء واجبارهن على اعمال غير قانونية ومن تتبنى معارضة للفكر الحوثي يتعرضن للإختطاف والزج بهن في سجون سرية، في محاولة لقمع الأصوات النسائية المعارضة.



مضيفاً في تغريدته قائلاً:

تقارير دولية عديدة اوضحت ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة المليشيا من انتهاكات حقوقية منها ما كشفته وكالة أسوشيتدس برس الدولية عن تفاصيل مروعة من أشكال التعذيب والانتهاكات التي تعرضت لها نساء مختطفات في سجون الحوثي، من الضرب والصعق بالكهرباء والانتهاكات الجسدية وتشويه السمعة وإجبارهن على ممارسة أعمال لصالحهم تحت الإكراه.