أول تعليق على تجدد إنهيار الريال اليمني( كارثة) - أخبار كلمتك



علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على تجدد إنهيار الريال اليمني

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏بعد يوم واحد من مزاد البنك المركزي في عدن، لبيع العملة الأجنبية في السوق المصرفية، الريال يعاود هبوطاً جديداً أمام العملات الأخرى

وتابع بالقول:

آلية المزادات لم تفلح في تهدئة سعر الصرف ، مع توسع بؤر استنزاف العملة الصعبة، دون ضوابط أو رقابة

مختتما تغريدته قائلاً

ضبط النظام المصرفي القائم، ربما سيكون الخيار الأنسب والخطوة الأولى لإصلاح الإختلالات في سوق الصرف والحد من العشوائية الحاصلة