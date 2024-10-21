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رئيس مجلس القيادة يجتمع باللجنة الامنية والعسكرية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يجتمع باللجنة الامنية والعسكرية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يجتمع باللجنة الامنية والعسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك/خاص:

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، برئاسة اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة المشكلة بموجب اعلان نقل السلطة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية الفريق هيثم قاسم طاهر، ونائب واعضاء اللجنة الى تقرير جديد حول مسار عمل اللجنة، والاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها، وتحقيق هدف تكامل القوات المسلحة المنصوص عليه في اعلان نقل السلطة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بما انجزته اللجنة الامنية والعسكرية خلال فترة عملها الماضية، وتوصياتها الحريصة على تنفيذ موجبات القانون، وتحسين قدرات القوات المسلحة والامن، واوضاع منتسبيها على كافة المستويات.

وجدد فخامة الرئيس، دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للجنة الامنية والعسكرية، من اجل اتمام مهامها المشمولة بقرار تشكيلها على أكمل وجه.

حضر اللقاء مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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