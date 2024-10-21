رئيس مجلس القيادة يجتمع باللجنة الامنية والعسكرية - أخبار كلمتك

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، برئاسة اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة المشكلة بموجب اعلان نقل السلطة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية الفريق هيثم قاسم طاهر، ونائب واعضاء اللجنة الى تقرير جديد حول مسار عمل اللجنة، والاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها، وتحقيق هدف تكامل القوات المسلحة المنصوص عليه في اعلان نقل السلطة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بما انجزته اللجنة الامنية والعسكرية خلال فترة عملها الماضية، وتوصياتها الحريصة على تنفيذ موجبات القانون، وتحسين قدرات القوات المسلحة والامن، واوضاع منتسبيها على كافة المستويات.

وجدد فخامة الرئيس، دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للجنة الامنية والعسكرية، من اجل اتمام مهامها المشمولة بقرار تشكيلها على أكمل وجه.

حضر اللقاء مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي.