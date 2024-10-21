حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

استمرار القصف على هذه المحافظة من قبل هؤلاء وسط رعب وذعر بين السكان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استمرار القصف على هذه المحافظة من قبل هؤلاء وسط رعب وذعر بين السكان - أخبار كلمتك

استمرار القصف على هذه المحافظة من قبل هؤلاء وسط رعب وذعر بين السكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في منطقة حاضية في الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة، مستخدمة قذائف الهاون.
 

واوضحت المصادر ان المليشيا ستهدفت للمرة الثانية خلال الساعات الماضية قرية الصوفة الآهلة بالسكان في أطراف مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز والواقعة بمحاذاة مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأكدت وقوع أضرار في منازل المواطنين وإثارة الخوف والفزع في بين الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء.

وأكد أهالي الصوفة أن قذائف الحوثيين  تطول القرية بشكل ممنهج وشبه يومي وتخلف وراءها أضراراً، مضيفين إن حياتهم مهددة بالخطر تحت وطأة الاستهدافات الحوثية المباشرة.

كما أكدوا أن قصف مليشيا الحوثي للقرية ممنهج يستهدف إجبارهم على النزوح.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق