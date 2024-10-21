استمرار القصف على هذه المحافظة من قبل هؤلاء وسط رعب وذعر بين السكان - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في منطقة حاضية في الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة، مستخدمة قذائف الهاون.
واوضحت المصادر ان المليشيا ستهدفت للمرة الثانية خلال الساعات الماضية قرية الصوفة الآهلة بالسكان في أطراف مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز والواقعة بمحاذاة مديرية حيس جنوبي الحديدة.
وأكدت وقوع أضرار في منازل المواطنين وإثارة الخوف والفزع في بين الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء.
وأكد أهالي الصوفة أن قذائف الحوثيين تطول القرية بشكل ممنهج وشبه يومي وتخلف وراءها أضراراً، مضيفين إن حياتهم مهددة بالخطر تحت وطأة الاستهدافات الحوثية المباشرة.
كما أكدوا أن قصف مليشيا الحوثي للقرية ممنهج يستهدف إجبارهم على النزوح.
0 تعليق